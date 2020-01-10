Bakan Pakdemirli: "Kırsala 3 milyar liralık hibe desteği verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Kırsala 3 milyar liralık hibe desteği verdik' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Kırsala 3 milyar liralık hibe desteği verdik"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 2019 yılında 796 projeye 258 milyon lira hibe verdik.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 2019 yılında 796 projeye 258 milyon lira hibe verdik. Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında ise 2019'da 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırım faaliyete geçti" dedi.

Kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal bölgelere yapılan yatırımları destekliyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesiyle kırsaldan kente göçün önlenmesini, kadın ve gençlerimizin iş hayatında daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz" dedi.

2006-2019 ARASI KIRSALA 3 MİLYAR LİRALIK HİBE

2019 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 796 projeye 258 milyon lira hibe verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Program kapsamında 2006-2019 yılları arasında ise 11 bin 73 adet projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik" diye konuştu.

Uygulanan 11 bin 73 projenin 5 bin 611 adedinin yeni tesis olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Projelerin 4 bin 777 adedi kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, 685 adedi ise tamamlama projesidir. Vermiş olduğumuz bu hibeler sayesinde 97 bin istihdam sağlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

2019'DA IPARD KAPSAMINDA 334,1 MİLYON LİRA KAMU KATKISI

IPARD kapsamında 2019 yılı içerisinde 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın da tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Verilen bu katkı ile 2019'da bin 246 adet tarımsal işletme faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu tarımsal işletmeler ile 3 bin kişiye istihdam sağlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında 2011-2019 yıllarında 3 milyar 952 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın tamamlanarak 13 bin 366 işletmenin faaliyete geçtiğini ve 66 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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