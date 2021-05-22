Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

22.05.2021 13:46

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunan Bakan Pakdemirli, Bakan Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pakdemirli, yoğun bir dönemde KKTC'ye geldiklerini belirterek burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'ye her geldiğinde kendisini evinde hissettiğini kaydeden Pakdemirli, göreve yeni gelen Bakan Çavuşoğlu'na başarılar diledi.

Pakdemirli, bugün KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nin yapılacağını, bu yılın sonunu görmeden Güzelyurt bölgesine de su vermek istediklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Biz Türkiye'mizin insanı için ne yapıyorsak, vatandaşlarımız için ne yapıyorsak buradaki kardeşlerimiz için de aynısını yapacağız. Türkiye'de ne varsa burada da olacak diyoruz. Türkiye'de yapmış olduğumuz mega projelere ilaveten, burada da mega projeler yapıyoruz." dedi.

Türkiye'den Su Temini Projesi'nin dünyanın heyecanla izlediği bir proje olduğunu belirten Pakdemirli, geçen yıl bu hatta bir arıza yaşandığını ancak giderildiğini hatırlattı.

Pakdemirli, "Bundan sonra içme suyunun yanında, sulama suyuyla da Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kalkınmasını sağlamak ve refahlarını artırmak gayesiyle çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde KKTC'nin daha çok kalkınması, kırsal kalkınmanın artması için gayretimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

"Ana vatan Türkiye'deki Tarım ve Orman Bakanlığı kadrosuyla her zaman birlikteyiz"

Bakan Çavuşoğlu ise ana vatan Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ancak bu dönemde daha çok destek olduğunu kaydetti.

Çiftçinin, hayvancının ve halkın sorunlarını çözme noktasında büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, salgın ve kurak yıl olması sebebiyle çiftçilerin sıkıntı yaşadığını, bu konunun Bakan Pakdemirli tarafından yakın takip edildiğini ve çözümü noktasında büyük gayretlerin ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Tarım ve Doğal Bakanlığının gelecekle ilgili yürütecekleri faaliyetlerde ana vatan Türkiye'deki Tarım ve Orman Bakanlığı kadrosuyla her zaman birlikteyiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 5 bin koyunu KKTC'ye hibe edeceğini açıkladığını hatırlatarak "Koyunlar hazır ancak bir hellim tescili sürecine girdiğimiz için koyunların gelmesini istemedik. O yüzden bu proje durdu." diye konuştu.

Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Türkiye, Kıbrıs, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü - Son Dakika


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