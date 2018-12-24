Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, KKTC'ye Geliyor

Bakan Pakdemirli, KKTC'ye Geliyor

41 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelen suyun tarımsal alanlara verilmesi yönünde başlatılan İletim Su Tüneli'nin temel atma törenine katılmak için bu akşam Kıbrıs'a geliyor.

Bakan Pakdemirli, KKTC'ye Geliyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelen suyun tarımsal alanlara verilmesi yönünde başlatılan İletim Su Tüneli'nin temel atma törenine katılmak için bu akşam Kıbrıs'a geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, akşam saatlerinde KKTC'ye gidecek. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, yarın gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ayrı ayrı bir araya gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretinin ikinci gününde, Güzelyalı SuTerfi Merkezi ile Geçtiköy Barajı ve Artıma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak ve KKTC Tarımsal Sulama İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılacak.

Bakan Pakdemirli ve heyeti, aynı gün akşam saatlerinde KKTC'den ayrılacak. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:39 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kıbrıs, Politika
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