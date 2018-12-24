Bakan Pakdemirli, KKTC'ye Geliyor
41 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelen suyun tarımsal alanlara verilmesi yönünde başlatılan İletim Su Tüneli'nin temel atma törenine katılmak için bu akşam Kıbrıs'a geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde Türkiye
'den gelen suyun tarımsal alanlara verilmesi yönünde başlatılan İletim Su Tüneli'nin temel atma törenine katılmak için bu akşam Kıbrıs'a geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, akşam saatlerinde KKTC
'ye gidecek. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, yarın gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ayrı ayrı bir araya gelecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretinin ikinci gününde, Güzelyalı
SuTerfi Merkezi ile Geçtiköy Barajı ve Artıma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak ve KKTC Tarımsal Sulama İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılacak.
Bakan Pakdemirli ve heyeti, aynı gün akşam saatlerinde KKTC'den ayrılacak. - LEFKOŞA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek
Birleşik Krallık'ta Kedi ve Köpek Satışı Yasaklanıyor
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz