Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Tokat'ta sektör temsilcileri ile yaptığı toplantı sırasında konuşmasını yarıda keserek Danıştay'ın Ayasofya kararının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Tokat'ta sektör temsilcileri ile yaptığı toplantı sırasında konuşmasını yarıda keserek Danıştay'ın Ayasofya kararının müjdesini verdi.

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Tokat'ta temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Kürsüden iki müjde veren Bakan Pakdemirli, Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'te müzeye dönüştürülmesi kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini, 2020 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için üretim yılı müracaat süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

"TÜRKİYE'DE GIDA TERÖRİSTLERİ VAR"

Türkiye'de 'gıda teröristlerinin' olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Onu yiyin bunu yemeyin, 'kanser yapar', şunu yapar bunu yapar. Bunları söyleyen bazı kişiler var. Bazı insanlar konuşuyorlar. Ben hiçbir kişiyi hedef almıyorum. Bu alanı bir şekilde daha düzgün hale getirmemiz lazım. 1980'li yıllarda belki bazılarınız hatırlarlar doktorlar sağlık reçetesine 'ay çiçek yağını' sağlık reçetesi olarak yazdı. Neden? İşte böyle haber uçurarak lobi yapılarak bazı ürünler ön plana çıkartıldı. Daha sonra zaman geçtikçe bunların yanlış olduğunu gördük. Bir dönem yumurta yemedik, kolesterol çıkartıyor diye. Halbuki kolesterol yapmıyormuş. Bir dönem yumurta yemedik. Kendi piyasasını yapmak, ticaretini yapmak için yalan yanlış bir takım halkı yanlış haberlerle yönleniyorlar. Bununla ilgili yasa tasarısı meclisimizde. İnşallah haftaya yasallaşmasını bekliyor. Şüpheli gördüğünüzü ürünleri Alo 174 veya 0501 174 0 174 Whatsapp ihbar hattımıza ihbar edebilirsiniz" dedi.

ÇKS SÜRESİ UZATILDI

2020 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için üretim yılı müracaat süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, "Biliyorsunuz ÇKS kayıtları Haziran ayı sonu itibariyle bitmişti. Bununla ilgili de sahadan çok talep oldu. Bununla beraber de ÇKS kayıtlarını da koşulsuz bir şekilde 1 Eylül'le kadar uzamış olduk. Bununla beraber bütün Türkiye'deki üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"AYASOFYA'NIN TAMAMEN CAMİ OLMASI TÜRKİYE'NİN VE TÜRKLERİN 1453 YILINDAN BERİ HAKKIDIR"

Konuşması sırasında aldığı haberi paylaşan Bakan Pakdemirli, "Evet şimdi aldığım bir haberde de Danıştay'dan tarihi bir Ayasofya kararı var. Müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararı iptal olmuş oldu. Hayırlı olsun. Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı Ama buranın tamamen cami olması Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından program basına kapalı olarak devam etti.

(İHA)

10.07.2020 17: 50: 54 TSI

NNNN

Danıştay, Ayasofya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:07 Kaynak: İHA

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