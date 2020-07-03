Bakan Pakdemirli, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda, çok büyük bir ivme yakaladık ve 18 milyon dekar alanı sulamaya açtık. 50 milyar liranın üzerinde bir hasıla artışımız oldu." dedi.

Pakdemirli, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki KOS 1,2,3 Şantiyesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katıldığı, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde, proje hakkında bilgi verdi.

"Sulama alanımızı 2023'te 8,5 milyon hektara taşımayı düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tarımda büyük bir değişim yaşandığına değinen Pakdemirli, "Son 18 yılda, çok büyük bir ivme yakaladık ve 18 milyon dekar alanı sulamaya açtık. 50 milyar liranın üzerinde bir hasıla artışımız oldu." diye konuştu.

Pakdemirli, "2020'de 6,6 milyon hektar sulama alanımızı 2023'te 8,5 milyon hektara taşımayı düşünüyoruz. Toplam 43 milyar lira harcanarak toplamda 1 milyon hektar arazi, Konya Ovası sulamalarında projeleri kapsamında sulamaya açıldı. İnşallah projelerin tamamlanmasıyla beraber de toplam sulanan alan 1,8 milyon hektar olacak." ifadesini kullandı.

Projenin büyük bir mega proje olduğuna ve büyük alkışı hak ettiğine vurgu yapan Pakdemirli, "KOP, Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük projesi. Buradaki bütün amaç Toroslardan denizlere akan suyun bir kısmını Konya Ovası'na getirmeyi kapsıyor." açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, Yukarı Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e boşalan suların, ?üç baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacağını belirterek, yatırım kapsamında 230 kilometre sulama kanalının yapıldığını söyledi.

"7 binden fazla istihdamımız olacak"

Sulamaya açılacak projeyle dekar başına çiftçinin 1000 lira daha fazla para kazanacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında 7 binden fazla istihdamımız olacak. Bütçe dışı kaynaklarla KOS 1,2,3 sulamasına devam ediyoruz, bunun inşaatına başladık. KOS 5,6'nın inşaatına inşallah en yakın zamanda başlıyoruz. Hotamış sulamasının inşaatına en yakın zamanda başlıyoruz. Bugün burada açılanın yanında çok büyük yatırımların temelini de atmış oluyoruz. Mavi Tünel ve Hotamış arasında 125 kilometre uzunluğunda kanalımız var."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda çok sayıda projenin bitirildiğini ve temelinin atıldığını sözlerine ekledi.

Projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla start vermesiyle Bakan Pakdemirli başta olmak üzere, protokol üyelerinin butona basmasıyla gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.