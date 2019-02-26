Bakan Pakdemirli: "Kooperatif Ekosistemimiz Biraz Dağınık, Değer Üretmiyorlar.
32 dakika önce
Bakan Pakdemirli: "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar.
Bakan Pakdemirli: "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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