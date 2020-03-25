Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hizmetlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için telekonferans yöntemiyle...

Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hizmetlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hizmetlerinin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Bu çerçevede korona virüs tedbirleri nedeniyle, riski en aza indirmek, aynı zamanda faaliyetlere ara vermeden sağlıklı bir şekilde devam edebilme adına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakanlığının koordinasyon toplantısını telekonferans ile gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli'nin başkanlığında yapılan toplantıya Bakanlığın 33 genel müdürü telekonferans yönetimiyle katılım sağladı. Yapılan toplantıda çiftçi ve üreticilerin süreçten etkilenmemesi adına alınabilecek tedbirler, vatandaşların gıdaya ulaşması noktasında alınacak önlemler, gıda arzı ve güvenliği, fiyat hareketlenmelerinin takibi ve tarımsal faaliyetlerinin süreçten etkilenmeden sürdürülebilmesi için izlenmesi gereken yol ve alınacak tedbirler ele alındı.

Bakan Pakdemirli, koordinasyon toplantısını telekonferans yöntemi ile yaptı

Bekir Pakdemirli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:32 Kaynak: İHA

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