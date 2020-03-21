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Bakan Pakdemirli: "(Kovid-19 tedbirleri) Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "(Kovid-19 tedbirleri) Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır.
Bakan Pakdemirli: "(Kovid-19 tedbirleri) Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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