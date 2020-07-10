Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz (2)"TÜRKİYE'NİN, TÜRKLERİN 1453 YILINDAN BERİ HAKKIDIR"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var' sloganıyla baştılan '5 yılda 500 bin koyun'...

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz (2)

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"TÜRKİYE'NİN, TÜRKLERİN 1453 YILINDAN BERİ HAKKIDIR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var' sloganıyla baştılan '5 yılda 500 bin koyun' projesinin lansmanı arından, özel bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları'yla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli burada konuşmasında, Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS)!kayıtlarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığı müjdesini vererek "Biliyorsunuz ÇKS kayıtları Haziran ayı sonu itibariyle bitmişti. Bununla ilgili de sahadan çok talep oldu. Bununla beraber de ÇKS kayıtlarını koşulsuz bir şekilde 1 Eylül'le kadar uzamış olduk. Bütün Türkiye'deki üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşması sonunda ise Bakan Pakademirli, Danıştay'ın Ayasofya kararını değerlendirerek, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım var. Ama buranın tamamen cami olması Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır" dedi. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basın kapalı devam etti.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika
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