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Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi

09.09.2021 17:48
Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Yevgeniy Ziniçev, Twitter, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi - Son Dakika Ekonomi


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