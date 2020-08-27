Bakan Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2) - Son Dakika

FİYAT, MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantı ile katıldığı, Manisa'daki Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünde 2020-2021 Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni'nde kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilo başına 12,5 lira olarak açıklaması, alkışlarla karşılandı. Açıklama sonrası Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve üreticiler, fiyattan memnun olduklarını söyledi. Bu yıl Manisa'da mevsim şartlarına göre çok iyi kalite yakaladıklarını kaydeden Özkasap, "Şu an hasat zamanımız devam ediyor. Geçen seneye göre yüzde 10 oranında rekoltede düşüklük var. Üreticilerimizin beklediği fiyatlar, 11,5 ile 12 civarındaydı. Sayın bakanımızın hesabı çok doğru yapan iyi bir ekonomist olarak, kuru üzüm alım fiyatını kilo başına 12,5 lira olarak açıklamış olması, uygun bir fiyat oldu. İnşallah üreticimize ve tüccarımıza hayırlı olur. Herkesin bu ürünün bereketini görmesini diliyorum" dedi.