Bakan Pakdemirli kuru üzümün fiyatını açıkladı, üreticilere müjde verdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli kuru üzümün fiyatını açıkladı, üreticilere müjde verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoya teslim edilen fındığın parasının anında aynı gün alınacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli kuru üzümün fiyatını açıkladı, üreticilere müjde verdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoya teslim edilen fındığın parasının anında aynı gün alınacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, 2020 üzüm rekoltesini 271 bin ton olarak öngördüklerini belirterek, TMO'nun 9 numara kuru üzümün kilosunu 12,5 liradan alacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 yılı fındık alım törenine katılarak, fındık alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, programda canlı bağlantıyla Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünde 2020-2021 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine de katılarak üzüm alım fiyatlarını açıkladı. Türkiye'nin fındıkta dünyada açık ara lider olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Fındığın ana vatanı bu topraklar. Rakamlara vuracak olursak dünya fındığının yüzde 76'sı bizde. Fındıkta dünyanın açık ara lideriyiz. Geçen sene Miami'de bir toplantı vardı oraya gittik. Türkiye'den ilk defa bir bakan oraya gitmiş. Bunlar tüm dünyadaki kabuklu ve kuru meyvelerin alımını satımını yapan tacirlerin olduğu, tüm dünyanın ticaretinin döndüğü bir kongre. Orada kürsüye çıktım, 'en çok biz üretiyoruz, fındıkta patron biziz, biz neysek o olacak, biz ne diyorsak o olacak, fiyatı biz belirleriz. Sizde bizi takip edersiniz' dedim. Biz fındık müstahsillilerimizi memnun ettik. Fındığını teslim etmeye gelen bir amcamızı gördüm. Gözleri parlıyordu. Bize müteşekkirdi. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere dua ediyor. Tarımsal ihracatımızın yüzde 12'si fındık ise bizim hakikaten bu konuya daha çok eğilmemiz, daha çok önem vermemiz gerekiyor. Müstahsili memnun ederken 83 milyonun da hakkına sahip çıktık. Biz işten TMO'yu da karlı çıkardık. Seneye de inşallah öyle olacak. Benim tek arzum vatandaşımızın bize getirebildiği kadar ürünü bize getirsin. Biz 300 bin tona kadar alabiliriz. Her türlü hazırlığımız mevcut. Piyasa neyi gerektiriyorsa, ne istiyorsa o olacak. TMO olarak 300 bin tona kadar fındığı almak için gerekli finansal depo, her türlü hazırlığımızı yaptık. Üreticimiz hiçbir zaman korkmasın" dedi.

"Lisanslı depoya teslim ettiğinizde anında aynı gün paranızı alıyorsunuz"

Lisanslı depoya teslim edilen fındık paralarının aynı gün alınacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl itibarıyla 300 milyon dolar daha üreticimizin cebine koyduk. Kabaca hesaplayacak olursak 50 milyon dolar civarında Giresun ekonomisine kazandırmış diye düşüyorum. Dünyanın en kaliteli fındığını biz üretiyoruz. Giresun'da 116 bin çiftçi var. Bunun 85 bini fındık üretiyor. Burada bizim tek işimiz fındık. Fındığın üretimi, budanması, bunun kalitesinin arttırılması, bunlarla uğraşacağız, başka bir işimiz yok. Her evde fındık var. Geçen sene 16,5-17'lerden fındığın fiyatını açıklamıştık. Herkes memnundu. Sezonda 18-20 lira civarındaki fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Kilogram başına 3-4 lira artış ile 2 milyarın üzerinde Karadeniz'in ekonomisine ilave gelir sağlamıştık. Bu sene de Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kaliteye 22,5 TL, levant kaliteye 22 lira, sivri kaliteye de 21 TL. Cumhurbaşkanımızın fındığa verdiği önemle de Giresun kalite alım fiyatımız desteklerle beraber 25,50 TL'ye geliyor. Bunları hesapladığımız zaman sadece alım fiyatları üzerinde son bir yılda ortalama yüzde 33 artış, son 2 yılda ortalama yüzde 55 gibi bir artış yakalamış olduk. Özellikle lisanlı depo özelinde bir müjde verelim. Lisanslı depoya teslim ettiğinizde anında aynı gün paranızı alıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"2019 yılında Manisa'da toplam üzüm üretimi 1 milyon 546 bin ton"

Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi kuru üzümde de dünyada marka olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6. sırada yer almaktayız. ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sıradayız. Öyle ki Manisa'da yaklaşık 5,1 milyon dekar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. 2019 yılında Manisa'da toplam üzüm üretimimiz 1 milyon 546 bin tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir. Bundan dolayı ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Manisa üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında sofralık ve kuru olarak yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ü üzümden geliyor" diye konuştu.

"Kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz"

Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini belirten Pakdemirli, "Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi halinde müdahale edeceğimizi belirtmiştik. Nitekim fiyatların düşmesiyle birlikte TMO kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramını 10 lira açıkladık ve alımlara başladık. Açıkladığımız fiyatlar üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca fındıkta olduğu gibi bu alım fiyatı üretimin devamlılığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alımı ile görevlendirildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. Giresunlu, Karadenizli kardeşlerimizi memnun ederiz de Egeli kardeşlerimizi memnun etmez miyiz. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz. TARİŞ de TMO fiyatlarından alım yapacak. Kuru üzüm alımlarında TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımlara 7 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.

TMO tarafından en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Tüm üzüm üreticilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Buradan özellikle tüm kesimlere şunu belirtmek istiyorum. Kuru üzüm piyasasını açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız. ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi üreticimizi asla mağdur etmeyiz" şeklinde konuştu.

"86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi yarın hesaplara yatıyor"

Üretici ve çiftçilere bir de müjdesi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "28 Ağustos 2020 Cuma günü yani yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesini değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, Organik Tarım desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu. - GİRESUN

Bekir Pakdemirli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli kuru üzümün fiyatını açıkladı, üreticilere müjde verdi - Son Dakika Ekonomi

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