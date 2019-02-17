Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Kuşadası'nda

Bakan Pakdemirli Kuşadası'nda

31 dakika önce

Bakan Pakdemirli Kuşadası'nda Bakan Pakdemirli, Kuşadası ve Söke'nin su sorununu çözmek için Sarıçay Barajı'na başlanacağını açıkladıAYDIN - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kuşadası'nda AK Parti'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli Kuşadası'nda, System.String[]
Bakan Pakdemirli Kuşadası'nda
Bakan Pakdemirli, Kuşadası ve Söke'nin su sorununu çözmek için Sarıçay Barajı'na başlanacağını açıkladı

AYDIN - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kuşadası'nda AK Parti'nin tanıtım toplantısına katıldı.
Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, MHP ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, MHP il Başkan Yardımcısı Murat İnan, Eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Aydın programının son bölümünde Kuşadası'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kuşadası'nın kaderini değiştirmek için hükümet desteğine ihtiyaç bulunduğunu belirterek, " Kuşadası'nın kaderini değiştirmek için AK Parti belediyeciliğine ihtiyaç var. Kuşadası'na AK Parti belediyeciliğini getirin, Kuşadası'nın sorunlarının çözümü için buna ihtiyacımız var. Kuşadası sorunlar yumağı haline gelmiş. Bunu gidermek için AK Parti belediyeciliğine ihtiyaç var. Hem Büyükşehir de hem de ilçe belediyesinde sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı gözümüz aydın olsun " dedi.
Bakan Pakdemirli ayrıca, Kuşadası'nın önemli bir su sorunu bulunduğuna dikkati çekerek, " Bu sorunu çözmek en büyük hedefimiz. Kuşadası ve Söke'ye memba kalitesinde içme suyu verecek olan 350 milyon lira maliyetli Sarıçay Barajı'na başlıyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Kuşadası, Yerel
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