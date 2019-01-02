Bakan Pakdemirli: Logosuz Ürünler Okul Kantinlerinde Satılamayacak (1)
16 dakika önce
OKUL kantinlerinde logo uygulaması iş birliği protokolünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019-2020 yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.
OKUL kantinlerinde logo uygulaması iş birliği protokolünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "2019-2020 yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gıda okur yazarlığı farkındalığını arttırmak için trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Yani sarı, kırmızı, yeşil üzerinde renkleri olan gıda uygulamasına yakında geçmiş olacağız. İnşallah 80 milyon vatandaşımıza da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak hedefimiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:11 Kaynak: DHA
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