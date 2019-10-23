Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli makam aracından inip Başkentray'a bindi
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli makam aracından inip Başkentray'a bindi

Bakan Pakdemirli makam aracından inip Başkentray'a bindi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkentray Banliyö treniyle yolculuk yaptı.

Bakan Pakdemirli makam aracından inip Başkentray'a bindi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkentray Banliyö treniyle yolculuk yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, makam aracından inerek Başkentray Banliyö trenine bindi. Behiçbey durağından trene binen Pakdemirli'yi gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra sohbet edip taleplerini dile getirdi. Atatürk Orman Çiftliği durağında trenden inen Bakan Pakdemirli, daha sonra makamına geçti.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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