Bakan Pakdemirli Manisa programını iptal edip Gelibolu'ya hareket etti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Manisa programını iptal edip Gelibolu'ya hareket etti
Bir dizi ziyaret ve toplantılarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadasındaki orman yangını nedeniyle Alaşehir ilçesindeki programını iptal ederek, yangın bölgesine hareket etti.
Bir dizi ziyaret ve toplantılarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadasındaki orman yangını nedeniyle Alaşehir ilçesindeki programını iptal ederek, yangın bölgesine hareket etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:54 Kaynak: İHA
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