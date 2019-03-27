Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Marketlere Tanzim Satış Kapsamında Ürün Tedariki Yapıldı (3)

Bakan Pakdemirli: Marketlere Tanzim Satış Kapsamında Ürün Tedariki Yapıldı (3)

6 dakika önce

'BU SEÇİMLER BİZİM BEKAMIZ'Tarım ve Orman Bakanı Alaşehir İlçesi'ndeki programlarının arından Sarıgöl ilçesine geldi.

Bakan Pakdemirli: Marketlere Tanzim Satış Kapsamında Ürün Tedariki Yapıldı (3), System.String[]
'BU SEÇİMLER BİZİM BEKAMIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Alaşehir İlçesi'ndeki programlarının arından Sarıgöl ilçesine geldi. Bakan Pakdemirli ilçe girişinde araç konvoyu ile karşılandı. Bakan Pakdemirli, Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingte vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu seçimler hakikaten çok önemli. Bu seçimler bizim bekamız. 24 Haziran'da bize vermiş olduğunuz vizenin tekrar tastikini istiyoruz. Tarım da, orman da eksikliklerimiz olmuş olabilir. Sizlere hizmetlerimizi yeterince verememiş olabiliriz. Ama bugün hesap görme günü değil, bugün bekamızı kurtarma günüdür. Bugün oy oranlarımızın bir fazlasını almamız lazım. Belediye hizmetlerinde iktidarla birlikte yürüyen belediyeler çok daha verimli oluyorlar. Manisa'da bir değil, iki değil, üç tane bakanınız var. Bu dönemde Manisa çok şanslı. Bizim derdimiz sizin dertlerinizle dertlenmek, sıkıntılarınız varsa bunları çözmeye çalışmaktır. Biz sizlere efelik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."  Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

Sarıgöl, Alaşehir, Güncel
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