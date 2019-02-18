Bakan Pakdemirli: "Mart Ayında Ödemelerimiz Olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mart ayında ödemelerin olacağını belirterek, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık Belki bu kadar, belki biraz daha fazla onu Mart ayında açıklayalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mart ayında ödemelerin olacağını belirterek, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık Belki bu kadar, belki biraz daha fazla onu Mart ayında açıklayalım" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü üzerine çeşitli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, gelecek yıllarda gıdayı üretmenin teknolojiyi üretmekten daha önemli hale geleceğini ifade ederek, "Ben hep konuşmalarımda şunu söylüyorum; dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Gıda üretimi ve tarımsal ürünleri işleye firmalarda çok ön planda olacaklar. Her konuşmamda ifade ediyorum tarım savunma sanayin çok daha önemli. Tarım arazimiz yoksa savunma sanayimiz olmuş bir önemi yok. Çünkü bir savaş durumunda aç kalırsınız. Aç kaldığınız zaman uçaklarınızı yiyemezsiniz. Roketlerinizi yiyemezsiniz. Elektronik aletlerinizi yiyemezsiniz. Yani buzdolabı boşsa bunların hepsi boş" dedi.



"AVRUPA BİRLİĞİNDE BİRİNCİ SIRADAYIZ" Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da 1, dünyada 7, toprak kaynağı olarak 17. sırada. Buradaki en büyük başarı, üreticinin başarısı. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek bizden, çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle bakıyor, bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avrupa Birliğinde birinci sıradayız. Büyükbaş havyan varlığında da Fransa'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradayız. Bazı yapısal problemlerimiz var mı var, arazilerimiz küçük mü küçük. İşletmelerimizde ekonomik üretmekte zorlanıyor muyuz zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye Avrupa'da bu pratiklik sayesinde birinci sıraya yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa geldiğimizde, hayvancılıkta aldığımız tedbirle beraber 2022 yılında inşallah Türkiye hem küçükbaşta hem de büyükbaşta hayvan ihraç eder hale gelecek" ifadelerine yer verdi. 2002'de 1,9 milyar dolar olan desteklerin bugün 16 milyar liraya geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bitkisel üretim 98 milyon tondan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı yukarı yüzde 25 artışımız var. Büyükbaş adedimiz 9,9 milyondan 17 milyona gelmiş, aşağı yukarı yüzde 70 artmış. Küçükbaş adedimiz 32 milyondan 45 milyona gelmiş, kanatlı adedimiz de 250 milyondan 356 milyona gelmiş. Et üretimimiz 420 bin tondan 1,1 milyon tona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan, 22,1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyara, bal üretimimiz 74 bin tondan 108 bin tona gelmiş. Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık" şeklinde konuştu. Mart ayında da ödemelerin olacağını aktaran Bakan Pakdemirli, "Belki bu kadar, belki biraz daha fazla onu Mart ayında açıklayalım. Şubat ayı tarımsal desteklemeler ödeme planı tüm Türkiye çapındadır bu. Alan bazlı destekler 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon, diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir paranın destek ödemesi olarak cebinize giriyor üretici olarak bu da hayırlı olsun" dedi. Pakdemirli, "Perakende olarak satılan nohut, yeşil mercimek ve pirinç başta olmak üzere TMO üzerinden Türkiye'de açılmış tanzim satış noktalarında bunları satıyor olacağız" diyerek konuşmasını noktalarken, toplantının devamı basına kapalı devam etti.



(Halil Dağ/İHA)

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Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

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