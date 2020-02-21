Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat)

4, 6 olanlar (28 Şubat)

8 olanlar (6 Mart)

18.00'dan sonra

Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL".

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi
Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor Bakan Soylu, otobüs firması sahiplerini uyardı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]