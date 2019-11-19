Bakan Pakdemirli: Mercimek üretimine öncelik vereceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerde mercimek üretimine öncelik vereceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin nohut ve mercimeğin gen merkezlerinden birisi konumunda bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin dünya toplam baklagil üretimi dikkate alındığında, en büyük üreticiler arasında ilk üç içerisinde yer aldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, kırmızı mercimek ihracatında ise dünyada 3'üncü sırada yer aldıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak nohut, mercimek ve kuru fasulye üreten üreticilere 2008 yılından itibaren fark ödemesi desteği uygulaması başlattıklarını hatırlatarak, "Uygulama ile baklagil üretimimize bir ivme kazandırmış olduk. Mercimek, insanımızın beslenmesinde temel ürünler içerisinde olmasının yanında yaptığımız ihracat ile de ülke ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle üretiminin sürdürülebilirliği olması gereken bir ürün" dedi.

'MERCİMEK ÜRETİMİNE ÖNCELİK VERECEĞİZ'

Bakan Pakdemirli, bugüne kadar verilen fark desteği ödemesinin yeniden düzenleneceğini belirterek, şöyle dedi:

"Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz. Günümüzde ekilişlerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemize sıkışmış olan üretim alanlarımızı farklı bölgelere de genişleteceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerde mercimek üretimine öncelik vereceğiz. Özellikle kırmızı mercimek üretimi konusunda üreticilerimize yönelik eğitim ve yayım çalışmalarına hız vererek, tarım alanlarının boş bırakılmadan mercimeğe yönelmesini sağlayacağız. Yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde üreticimizin mercimek üretimine olan ilgisini artıracağız ve ülkemiz tarımında sürdürülebilirlik, ülkemiz insanının tüketimi ve dış ticaretimiz için önemli bir adım atmış olacağız."

ANKARA,