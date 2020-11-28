Son dakika... Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika... Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu
28.11.2020 11:06
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi inceleme gezisi sırasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi inceleme gezisi sırasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti.
Orman Bölge Müdürlüğünden dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, helikopterle Kuyuluk Orman Deposuna gelen Bakan Pakdemirli'yi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile bölge müdürlüğü yetkililerinin karşıladığı bildirildi. Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Akduman tarafından Bakan Pakdemirli'ye, çalışmalarla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.
(İHA)
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