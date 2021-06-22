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Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2)

22.06.2021 13:39
Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılışı yapılan bölge müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) operasyonları için de meteorolojik bilgiler aktararak uçuş güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılışı yapılan bölge müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) operasyonları için de meteorolojik bilgiler aktararak uçuş güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de olumsuz hava olaylarından en çok etkilenen sektörün tarım olduğunu söyledi.

Son 3 yılda başta tarım sektörü olmak üzere meteorolojik veri ihtiyacı duyan tüm sektörlere hizmet etmesi amacıyla 126 milyon liralık daha yatırım yaptıklarını anımsatan Pakdemirli, "Tarımsal Hava Tahmini sayfasının mobil uygulamasını geliştirdik ve uygulamayı 2020 sonunda kullanıma sunduk. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile meteorolojik uyarıların 4,8 milyon çiftçiye SMS ile iletilmesi için eğitim ve iş birliği protokolü imzaladık." dedi.

Pakdemirli, 422 ilçe için uyarı veren Zirai Don Uyarı Sistemi'ni, bütün ilçeleri kapsayacak şekilde güncellediklerini vurgulayarak, böylece çiftçilerin gerekli tedbirleri almalarını sağlayarak, tarım sektörünün ve ülke ekonomisinin uğrayabileceği zararları en aza indirdiklerini dile getirdi.

"İHA/SİHA için meteorolojik destek veriyoruz"

Avrupa'da yaygın olarak kullanılan meteo-alarm sistemini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, METEOUYARI sistemini devreye aldıklarını anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda milli savunma sanayisine de yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarımız İHA/SİHA için meteorolojik destek veriyoruz. Ayrıca ülkemizde bir ilki geçekleştirdik. Kendi kurduğumuz ekipmanlarla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotla görüşme gerçekleştirdik. Bakanlık olarak meteoroloji alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik. Makine-ekipmandan insan kaynağına, gözlem istasyonundan veri iletimimize kadar her bir konuyu detaylıca çalıştık. İhtiyaçlarımızı yeniledik ve uluslararası seviyeye yükselttik. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin en başarılı kurumlarından biri haline gelmişse ve tahminleri bu kadar doğruysa, arkasında işte bu çalışmalarımız vardır."

Türkiye'de 2 bin 47 noktada meteorolojik ölçüm ve gözlem yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, açılışı yapılan ve Ağrı, Iğdır ile Kars'ın bağlı olduğu Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün, bölge ve ülkeye çok büyük katkısının olacağını kaydetti.

Pakdemirli, bölgedeki 37 gözlem sistemiyle zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkların sona ereceğini belirterek, "Bölge Müdürlüğümüzce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Hudut Alay Komutanlığının İHA/SİHA operasyonlarına da meteorolojik bilgiler aktararak, uçuş güvenliğine katkı sağlayacağız. Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek. Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden 4 ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük." ifadesini kullandı.

"Uçuş iptallerinin yaşandığı bölgede aksaklıklar azalacak"

Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olaylarının fazla yaşandığı Iğdır, Kars ve Ağrı'daki havaalanlarında aksaklıkların azaltılacağını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacaktır. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da Nahçıvan üzerinden ülkemizi Orta Asya ülkelerine hem kara hem de demir yolu ile kesintisiz bağlayacağını açıklamıştır. Biz de her iki proje için önemli bir durak olacak olan Iğdır'ın hızla gelişeceğini, kara, hava ve demir yolu sektörleri açısından meteorolojik hizmetlere ihtiyacın artacağını değerlendirmekteyiz. Bu anlamda, bölge müdürlüğümüzün kuruluşunun önemi, vereceğimiz meteorolojik destekle ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılmış olacaktır. Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınır komşusu olan Iğdır, üç ülkeyle sınırı olan tek ilimizdir. Bu bakımdan Iğdır, Bölge Müdürlüğünün kuruluşuna bağlı olarak Türk dünyası ülkelerine yönelik, uluslararası eğitim ve uygulama merkezi gibi roller de üstlenecektir."

Afet ve acil durumlarda meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında "Meteoroloji Tırı"nın hizmete alındığını anımsatan Pakdemirli, tırla afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetlerin 7/24 kesintisiz sağlanacağını anlattı.

Pakdemirli, "Bizler, içinde bulunduğumuz bilgi çağını iyi analiz etmeye, vatandaşımızı, asrın bilimsel nimetlerinden faydalandırmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi, meteoroloji alanında da bilgi ve teknolojinin gücünü, sahanın dinamikleriyle birleştirerek, ürüne ve katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin, slayt gösterimiyle katılımcılara anlatılmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

İl Müftü Vekili Ahmet Dağ'ın dua okuduğu programda, Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler kurdele keserek, yeni hizmete giren Bölge Müdürlüğünün açılışını yaptı.

Pakdemirli, daha sonra beraberindekilerle Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü binasını gezdi.

(Bitti)

Meteoroloji, Türkiye, Iğdır, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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