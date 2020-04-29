Bakan Pakdemirli: "Mevcut paydaşların çok daha verimli bir şekilde bu platformda buluşmasını arzu... - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: "Mevcut paydaşların çok daha verimli bir şekilde bu platformda buluşmasını arzu...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.
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29.04.2020 20:15:37. #1.13#
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