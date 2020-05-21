Bakan Pakdemirli: "Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyoruz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını ve 22 Mayıs Cuma günü açılışının yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını ve 22 Mayıs Cuma günü açılışının yapılacağını söyledi.


Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, proje ile işletmede kuru tarım yapılan alanda üretim düşüklüğü riskinin ortadan kalkacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Üretim artışı için vazgeçilmez olan suyu, modern sulama sistemleriyle daha tasarruflu kullanıyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde toprakları en ileri teknolojilerle donatılmış modern sistemlerle suluyoruz. Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz" diye konuştu.


"Türkiye su zengini bir ülke değil"


Bu projede olduğu gibi modern basınçlı sulama sistemleriyle suyu daha tasarruflu kullandıklarını kaydeden Pakdemirli, "Bilinenin aksine Türkiye su zengini bir ülke değil. Bu sebeple suyumuzu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu sebeple her damla suyumuz toprağa hayat olacak, bereket olacak, toprak da bize" değerlendirmesinde bulundu.


Ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı sağlanacak


Toplam 60 bin dekar zirai araziye can suyu olacak TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi ile iki yılda bir ürün yerine yılda iki ürün alınacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:


"Bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kg/dekardan 500 kg/dekara çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon TL gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon TL düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak."


"Hedefimiz 2023 yılına kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak"


Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2008 yılında 108 bin dekar arazinin sulandığını ifade eden Pakdemirli, "2019 itibarıyla sulanan alan büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttik. Açılışını yaptığımız bu projeyle bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023 yılına kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak" diye konuştu.


18 yılda 800 milyon liralık yatırım yapıldı


Bakan Pakdemirli, 2002 yılından 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesine sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldığını ve bu yıl yapılacak 80 milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırımın 800 milyon lirayı aştığını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Ceylanpınar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyoruz' - Son Dakika

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