Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl Başkanlığını Ziyaret Etti

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl Başkanlığını Ziyaret Etti, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gaziantep'te çeşitli programlara katılan ve açılışlar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentteki son programına MHP Gaziantep İl Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Burada MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'ye AK Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Ahmet Üzer, Sait Kirazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de eşlik etti.

MHP'deki ziyarette 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmeler yapılırken Cumhur İttifakı'nın da önemine vurgu yapıldı. Buradaki ziyaret yapılan ikili görüşmelerin ardından son buldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:44 Kaynak: İHA

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