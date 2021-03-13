Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması

13.03.2021 15:53

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olduğunu ve bunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olduğunu ve bunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bazı programları dolayısıyla Erzurum'a gelen Pakdemirli, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve partililerle görüştükten sonra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Salonu'na geçen Pakdemirli, burada 29 ilin temsilcilerinin katıldığı "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" adlı sektör toplantısında bir sunum yaptı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, hem kuraklık hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sektörün ivme kaybetmediğini söyledi.

"Yurt dışında market rafları boşaldı ve tüketiciler market raflarına saldırdı"

Salgın döneminde üretimin ve tedarik zincirinin devam etmesinin önemine değinen Pakdemirli, "Allah'a şükür pandemi döneminden bu ana kadar, testiyi kırmadan bugüne kadar geldik. Yurt dışında neler var, market rafları boşaldı ve tüketiciler market raflarına saldırdı. Gittiler, iğneden ipliğe ihtiyaçları olmayacak şeyleri de aldılar. Türkiye'de bunların hiçbirini yaşamadık. Birinci sebep sizlersiniz ama bizler de sizlerin mesai arkadaşı olarak iyi çalıştık." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'de salgının görülmeden sektörleri topladıklarını ve yaşanabilecek olumsuzlukları sıraladıklarını belirterek, yapılan görüşmelerin artılarını da salgın sürecinde birebir olumlu sonuçlarla gördüklerini dile getirdi.

"Geçen sene 10 Mart'ta ilk vaka gerçekleştiğinde marketlerle çalışıyorduk"

Sektör temsilcilerine yaptıkları uyarılardan bahseden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"'Hastalık geliyor, market rafları boşalacak, tüketici psikolojisini yönetmemiz lazım' dedik. 'Tüketici market raflarınıza saldıracak. Ne yapacağız, 3-4 defa market raflarına saldırı olacağını hesap edip ona göre stokları düzenleyin' dedik. Geçen gün bir zincir mağazasının müdürü geldi. Bize 'siz şubat ayında topladınız, büyük öngörüydü' dedi. Geçen sene 10 Mart'ta ilk vaka gerçekleştiğinde marketlerle çalışıyorduk. Bir gitti, iki gitti, üç gitti baktı raflarda bir sıkıntı yok. ve 'ben niye evime depoluyorum' dedi. Dünyada da arzla ilgili sıkıntı yok aslında. Bugün itibarıyla birçok emtiada ciddi fiyat artışları var ve yaşamaya devam edeceğiz. Bu ne zaman düzelecek, sağlıkla ilgili riskler düzeldiği gün bunlar da düzelecek."

Üreticinin de üretime devam etmesi ve üretimle ilgili riskler yaşamaması adına birtakım tedbirler alındığını vurgulayan Pakdemirli, salgın sürecinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) hayata geçirilmesinin öneminden bahsetti.

Salgın zamanında diplomatik pasaport verdiklerini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hepimiz evlerdeyken ÇKS kayıtlıları dışarıda rahat dolaşmıyor muydu? Yani çiftçimizin üretime devam etmesi son derece önemli. İlerleyen saatlerde bunu göreceksiniz. Bu yapılan 101 tedbir ve doğruyla Türkiye geçen yıl 2 tane ana majör etkimiz vardı. Biri pandemiye rağmen hastalığa rağmen, diğeri de kuraklığa rağmen, üretimi artırdı ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bunu da sizler sayesinde oldu. 126 milyon ton, 117 milyon tondan geldik. Böyle bir büyüme hiçbir sene yok. Meteorolojik kuraklığa rağmen diyoruz. Hep 'su su' diyoruz. 18 yılda yapılan, Cumhuriyet tarihinde yapılan barajlara, 600 tane daha eklerseniz, kuraklık dahi olsa sizin üreticiniz hissetmiyor."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tarımsal desteklerin arttığına işaret eden Pakdemirli, yıllara oranla büyüme oranın ise yüzde 65 seviyesine ulaştığını aktardı.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

İhracatta Türkiye tarihinin rekorunun kırıldığını ve en yüksek değeri aldıklarını hatırlatan Pakdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu sırada. Cumhurbaşkanımız 2023'le ilgili ne hedefler koydu. Her alanda ilk 10 girmekti ve tarımda sizler sayesinde ilk 10'a girdik. Hedefimiz bunu daha ileri taşımak. Destekleri artırdık, 14 küsür milyardan 24 milyara geldik. AK Parti hükümetleri öncesinde desteğin olmadığı ama müdahale alımlarının da olduğu bir dönemi yaşadık. AK Parti döneminde de ağırlıklı bugüne kadar müdahale alımlarının olmadığı veya çok seyrek olduğu ama desteklerin hızlı arttığı dönemi yaşadık."

Pakdemirli, Türkiye'de tarımın futbol kadar çok konuşulduğunu belirterek, "Biz de dedik ki, bu işi bir sistematik içeriğine koyalım. Tarım şurasını 15 yıl aradan sonra topladık ve 5 yıllık plan yaptık. 'Her sene de değerlendirme toplantısı yapalım' dedik ve 2021 yılının değerlendirme toplantısını yaptık." dedi.

Pakdemirli, Erzurum'da hayata geçirilen ve yapılan projelerle alakalı katılımcılara bilgi vererek, 2021'i kentin mera yılı olarak belirlediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum'daki sektör toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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