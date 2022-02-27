Bakan Pakdemirli: "Milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız" - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: "Milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız"

27.02.2022 18:07
Bakan Pakdemirli: "Milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Genişletilmiş İl Müdürleri Koordinasyon toplantısı ile bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 il müdürünü bir araya getirdi. Antalya'da düzenlenen ve 3 gün süren toplantıya Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılamayan Bakan Pakdemirli bir mesaj yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli mesajında şunları ifade etti:

"Bakanlığım süresince programlarımız çerçevesinde geniş katılımlı olarak defalarca bir araya geldik. Fakat ilk kez hep birlikte 3 gün boyunca birlikte olacağımız, farklı bir formatta planladığımız ve büyük beklentiler içerisinde olduğum '2022 Yılı Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısına' rahatsızlığım nedeniyle katılamamamın derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürleri, çiftçimizin sorunlarını duyan kulakları, gören gözleridir. Sizlere öyle çok güveniyoruz ki; vatanımızın havasını, suyunu, toprağını, nefesini sizlere emanet ediyoruz. Bu emanete de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gözünüz gibi bakacağınıza yürekten inanıyorum.

Her zaman söylediğim gibi; biz, sizlerin varlığıyla büyük ve güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız. Vatandaşımızın gündemini de çiftçimizin derdini de yakinen takip edelim. Hizmet üretme konusunda hepimiz azami gayret gösterelim. Problemleri yerinde çözelim."

Mesajının sonunda, tüm katılımcıların Miraç Kandili'ni kutlayan Bakan Pakdemirli, insanı miraca götüren yolun barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçtiğini ifade etti.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Bekir Pakdemirli, Koronavirüs, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız' - Son Dakika


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