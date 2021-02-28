Bakan Pakdemirli: "Milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum"
28.02.2021 14:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat vesilesiyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat vesilesiyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Tarihin kara bir lekesi olan 28 Şubat'ın bir neslin hayallerini ve geleceğini yok saydığını" belirten Pakdemirli, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
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