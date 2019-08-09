Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
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Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı

25 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 
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