Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48
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