Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Mısır fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Pakdemirli: Mısır fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi

1 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Bakan Pakdemirli: Mısır fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir" dedi.
Bakan Pakdemirli, yazılı açıklama yaparak, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatını açıkladı. Pakdemirli açıklamasında, "2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir. Mısır için belirlenen ton başı bin 150 lira alım fiyatı, bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 liraya kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, açıklanan fiyatın mısır üreticileri, sanayici ve sektörün tüm birimleri için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!
Kasımpaşa'dan borç açıklaması Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi? Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Mısır fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]