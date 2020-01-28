Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Meteoroloji tırı' diye anılan 'Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi' afet ve acil durumlarda afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla donatıldı. Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yeni başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programının açılışına katıldı. Depremde, Elazığ ve Malatya'da telef olan hayvan sayısının, ahır ve ağıl sayısını belirlendiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar telafi hayvan yardımı, çadır hayvan barınağı ve yem desteği vermek üzere harekete geçtik. Hayvan çadır desteği olarak TARSİM'den Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM Tanıtım Bütçesinden Malatya'ya 400 Bin TL, Elazığ'a da 500 bin TL gönderdik.Yine dün, ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık" dedi.



"İstanbul Havalimanına Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi kurulacak"



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini kaydeden Pakdemirli, "Bu kapsamda; ülke geneline yayılmış bin 872 adet meteoroloji gözlem sistemi ile 7 gün 24 saat esası ile meteorolojik hadiseler takip ediliyor. Bu gözlem sistemlerinin en yenilerinden biri; 9 Şubat 2019'da Antalya Havalimanında açılışını gerçekleştirdiğimiz "Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi"dir. Önümüzdeki dönemde, hava trafiğinin yoğunlaşmasını beklediğimiz İstanbul Havalimanı için de,benzer bir sistemi kurmak üzere çalışmalara başladık. Bunun yanında, İstanbul Havalimanında piste hakim inşa edilmiş, Türkiye'deki ilk Meteoroloji kulemizde hizmet vermeye başladığımızı da vurgulamak isterim" diye konuştu.



"Polen Tahmin ve Uyarıları yapmak üzere başlatılan proje başarıyla devam etmekte"



Yerli ve milli gözlem sistemlerinin üretilmesi için üniversiteler ve özel sektörü Ar-Ge çalışmalarında desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda, geliştirme çalışmaları devam eden bir başka gözlem sistemi de polen ölçümlerini otomatik şekilde yapacak olan yerli ve milli bir polen gözlem cihazıdır. toplumumuzda maalesef yüzde 20'yi aşan oranda, polen alerjisi görülmektedir. Astım, tüm dünyada 300 milyon insanı etkilemekte, ülkemizde ise, her 12-13 yetişkin ve 7-8 çocuktan birinde görülmektedir. Bu çerçevede; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, Ege Üniversitesi ile, Polen Tahmin ve Uyarıları yapmak üzere başlattığı proje, başarıyla devam etmektedir."



"Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'ni de hizmete aldık"



MGM ile AFAD arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; "Meteoroloji tırı" diye anılan "Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezinin afet ve acil durumlarda afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla donatıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli,"Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak. Son yaşadığımız deprem felaketinde, bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığından dolayı, Meteoroloji tırımızı, bölgeye gönderme ihtiyacı duymadık" şeklinde konuştu.



Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise,eğitime katılan yeni personelden 42 tanesinin kadın olduğunu belirterek, "Bu da atandığımız günden beri cinsiyet eşitliği yönünde, hanımlara pozitif ayrımcılık yönündeki yaklaşımımızla uyumludur. İhdas edilen 100 Sözleşmeli Personel kadrosunun 76'sı mühendis, 24'ü ise teknikerden oluşmaktadır. Mühendislerin 65'i meteoroloji mühendisi diğer 11'i ise elektrik, elektronik, makine, bilgisayar ve enerji sistemleri mühendisleri şeklindedir" dedi. - ANKARA