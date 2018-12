Bakan Pakdemirli: "Muhalefetin varlığına seviniyorum, böyle muhalefet olduğu sürece AK Parti'nin varlığı da ilelebet devam edecektir" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "İthalat, yanlış bir şey de değil, ayıp bir şey de değil""80 yılda yapılanı biz 16 yılda ikiye katlamışız ve bir misli daha koymuşuz""Millet, CHP 'ye hak ettiğini verecektir, ben bundan eminim"BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Burdur 'da AK Parti İl Başkanlığı'ni ziyaret etti. Partide yaptığı konuşmada açıklamalarının muhalefet tarafından bir kısmının cımbızlanarak alındığını ve çarpıtıldığını savunan Bakan Pakdemirli, "Eğer bizi eleştirecek bir şey bulamıyorsanız, ben eleştirecek bir şey bulayım, size vereyim. Eğer malzeme bulamıyorsanız, biz size malzeme temin edelim" dedi. AK Parti'nin, bugünüyle ve yarınıyla gurur duyulacak bir Türkiye oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, "Diğer yandan da muhalefetin varlığından dolayı da seviniyorum. Böyle muhalefet olduğu sürece AK Parti'nin varlığı da ilelebet devam edecektir" ifadelerine yer verdi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye hoş geldin dedikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Burdur'da Deniz Kurt 'u partilerinin Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiğini anımsatan AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Mart seçimlerine ev ev, dükkan dükkan ve pazar Pazar dolaşarak hazırlandıklarını ifade etti.Kurt: "Burdur Belediyesi'ni alacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın"İl Başkanından sözü alan AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a verdikleri sözü yinelediğini belirterek, sıkamdık el çalmadık kapı bırakmadan bütün benlikleriyle çalışarak, Burdur Belediyesi'ni almak istediklerini ifade etti. Belediye Başkan Adayı Kurt, "Burdur'u ve Burdur insanının hak ettiği hizmetleri alması için 31 Mart Yerel Seçimlerinde Burdur Belediyesi'ni alacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın, çalışacağız" dedi.Pakdemirli: "80 yılda yapılanı biz 16 yılda ikiye katlamışız ve bir misli daha koymuşuz"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise göreve başlayalı 6 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen birçok ili gezdiğini ifade ederek, Mehmet Akif'in şehri Burdur'da bulunmaktan ayrı bir haz duyduğunu söyledi.AK Parti'nin kuruluş itibariyle bir hizmet partisi olduğunu belirterek, tek başına iktidarın neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'de enerji alanında çok ciddi işler yapıldığı kaydetti.Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde tarım ve orman alanlarında çok ciddi işler yapıldığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, Meclisteki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde İYİ Parti Milletvekili Dr. Aylin Cesur 'un "Demirel'in yaptıklarına teşekkür etmek lazım" sözünü anımsatarak, "O söylem karşısında ben de HES 'lerle ilgili tüm Cumhuriyet tarihinde 2002 yılına kadar 12 bin 200 Megawattlık kurulu gücü varmış, bugün itibariyle 28 bin Megawatt. Yani, 80 yılda yapılanı biz 16 yılda ikiye katlamışız ve bir misli daha koymuşuz. Her kim çivi çaktıysa buna teşekkür ederim. Ama başta, Cumhurbaşkanımız, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etmemiz gerekmiyor mu dedim" ifadelerini kullandı.Bakanlığının, Burdur'da son 16 yılda 1 milyon liranın üzerinde bir hibesi bulunduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, kentte yapılan yatırımlar ve çalışmalardan bahsetti."Millet, CHP'ye hak ettiğini verecektir, ben bundan eminim"AK Parti'nin laf değil icraat ürettiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, buna karşın Cumhuriyet Hlak Partisi'nin laf siyaseti yaptığını savundu.Bakan Pakdemirli, "Şimdi de 'Martın sonu bahar' diye bir slogan çıkarmışlar. Ben de onlara diyorum ki, fazla heveslenmesinler; 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.' Milletin terazisi en güzel terazidir. Millet de CHP'ye hak ettiğini verecektir, ben bundan eminim" dedi."Her hafta çiğnemekten çekinmiyorlar"AK Parti'yi 'Bizi samana muhtaç ettiniz' şeklinde CHP'nin eleştirilerinin bulunduğunu ileten Pakdemirli şöyle devam etti; "Yav, biraz matematik, biraz izan. Eğer bizi eleştirecek bir şey bulamıyorsanız, ben eleştirecek bir şey bulayım, size vereyim. Eğer malzeme bulamıyorsanız, biz size malzeme temin edelim. Türkiye'nin saman ithalatı 9 bin ton, Türkiye'nin saman ihtiyacı 66 milyon ton. On binde bir. Ama bunu milletvekilleri, grup başkanları, genel başkanları ağızlarında her hafta çiğnemekten çekinmiyorlar. Bir de yaptığım açıklamaları alıyorlar; ortasından, orasından burasından cımbızla çekiyorlar.""İthalat, yanlış bir şey de değil, ayıp bir şey de değil""Türkiye'nin ne samana ne de buğdaya ihtiyacı var" diyen Pakdemirli, "Bize, 'O zaman niye ithalat yapıyorsunuz?' Diyorum ki; bu ithalatı ihracatı yapabilmeniz için yapıyoruz. Makarna ve un fabrikalarımız boş mu kalsın? Onun için ithalat yapıyoruz. Şunu söylemek lazım; Türkiye'nin 17 milyar dolar tarımda ihracatı var, 12 milyar da ithalatı var. Türkiye'nin 5 milyar dolar fazlası var. Yani ithalat, yanlış bir şey de değil, ayıp bir şey de değil. Hollanda 'nın 80 milyar dolar ithalatı var ama tarımıyla övünmeyi biliyoruz değil mi? Önemli olan katma değer oluşturmak, ihracat yapmak" ifadelerine yer verdi."Muhalefetin varlığından dolayı seviniyorum"AK Parti'nin, bugünüyle ve yarınıyla gurur duyulacak bir Türkiye oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, "Diğer yandan da muhalefetin varlığından dolayı da seviniyorum. Böyle muhalefet olduğu sürece AK Parti'nin varlığı da ilelebet devam edecektir" dedi."Vazgeçmeden, beklenti içinde olmadan çalışın" çağrısıAtanmış bir Bakan olmasının yanı sıra, yıllardır AK Parti'nin üyesi olduğunu anımsatan Pakdemirli, son olarak partililerinden kendisi gibi vazgeçmeden ve beklenti içinde olmadan çalışmalarını istedi.Pakdemirli son olarak şunları söyledi; "31 Mart 2019 yerel seçimleri için kapı kapı dolaşıp, oy verenleri bulup, vermeyenleri bulup bu davanın anlatılması gerekmektedir. İnşallah, bu belediyeye Deniz Kurt kardeşime teslim edeceğiz.