Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Nevşehir'de Karşılandı

Bakan Pakdemirli Nevşehir'de Karşılandı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de katılacağı program öncesinde Kapadokya Havalimanında karşılandı.

Bakan Pakdemirli Nevşehir'de Karşılandı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de katılacağı program öncesinde Kapadokya Havalimanında karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de bir dizi ziyaretler ve yapacağı toplantı öncesinde Nevşehir Kapadokya Havalimanına geldi. Bakan Pakdemirli'yi Kapadokya Havalimanında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve daire müdürleri karşılarken Bakan Pakdemirli daha sonra ise havalimanında karayolu ile Kırşehir'e geçti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kapadokya, Kırşehir, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'daki Otel İnşaatı Durduruldu Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı

Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Nevşehir'de Karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]