Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, yaptığı açıklamada, depremin yaz ayına denk gelmesi ve hayvanların otlaklıkta olması sayesinde daha az hayvanın telef olduğunu belirterek, aksi takdirde zararın boyutlarının daha büyük olacağını söyledi.

Koç, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan depremzedeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "105 ahırda hasar var. Valiliğimizin tespitleri devam ediyor. Kış gelmeden çiftçilerimizin ahırlarının yapılmasını talep ediyoruz. Kış burda çok çetin geçiyor. Devletimizin çiftçilere destek vereceğini biliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yem desteği ve telef olan hayvanların karşılanacağını açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Doğan Koç, "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin gündüz ve merada olması hasarın az olmasını sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Karlıova ve Yedisu bölgesindeki köylerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yaraların en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depremde 10 hayvanı telef olan köylülerden Zeynep Dalar ise keçileri otlattıktan sonra ahıra bıraktığında depremin yaşandığını anlatarak, geçimini hayvancılıktan sağladığını belirtti.

Dalar, "Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize yardım edecekler." ifadelerini kullandı.

Feyzi Kasar da deprem sırasında köyün dışında olduğunu, köye ulaştığında yıkık yapılarla karşılaştığını dile getirdi.

"Çok şükür yaralanan 2 insanımız dışında kimseye bir şey olmadı. Hayvanların geneli yaylada, sadece yazın köye gelen sakinlerin hayvanları burada. Eğer hayvanlar yaylada değil de köyde olmuş olsaydı, 400-500 hayvan telef olurdu." diyen Kasar, zararlarının karşılanacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Feyzi Kasar, "Tarım Bakanımız telef olan hayvanların karşılanacağını ve yem desteğinin verileceğini söyledi. Böyle bir şeyin olması durumunda çok memnun oluruz. İhtiyacımız karşılanır, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki ekip köyde inceleme yaptı, ahırları yıkılan ve hayvanları telef olan köylülerden bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.