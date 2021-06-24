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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

24.06.2021 16:08

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'un eşi Aysel Karimov ile Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca'nın eşi Mimoza Hoca'yı İzmir'de misafir etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'un eşi Aysel Karimov ile Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca'nın eşi Mimoza Hoca'yı İzmir'de misafir etti.

Fuar İzmir'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dün kapılarını açan İzmir Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında İzmir'e gelen Ahu Pakdemirli ve konukları, kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan eşleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Pakdemirli, Karimov ile Hoca, burada kursiyerlerce yapılan el sanatları ürünlerini inceleyip, Anadolu Selçuklu ile Osmanlı saray kostümleri, İzmir gelinlikleri ve geleneksel Ege koleksiyonlarından oluşturulan "Anadolu Destanı" defilesini izledi.

Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan konuklar, ayrıca kumaş üzerine ebru sanatını denedi.

Geleneksel Türk el sanatları hakkında bilgi edinmek için atölyeleri ziyaret eden Ahu Pakdemirli ve beraberindekiler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışanlara teşekkür etti.

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

Bekir Pakdemirli, Azerbaycan, Tarım, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, konuk bakan eşleriyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika


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