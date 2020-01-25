Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek

Katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden "Bobo" isimli köpek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin girişimiyle İstanbul'da yapılan ameliyatının ardından Mersin'e getirildi.

İstanbul'da, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından yapılan ameliyatta bir gözüne protez lens yerleştirilen köpeğe, yuvasına dönüş yolculuğunda hayvansever Semih İğdigül eşlik etti.

Bobo'yu karşılayan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bobo katarakt ameliyatı oldu. Şu an gözleri de gayet iyi duruyor. Bobo'nun böbrek yetmezliği de ortaya çıktı. Onun da tedavisi yapıldı. Bobo'ya 'hoşgeldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İğdigül de Pakdemirli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Ameliyatın başarılı geçtiğini bildiren İğdigül, 3 hafta içinde köpeğin gözlerinden birinin görmeye başlamasını beklediğini söyledi.

Zorlu bir sürecin yaşandığını anlatan İğdigül, "Özel bir klinikte Bobo misafir edildi. Göz ameliyatının ardından yetersiz olan böbrekleri tedavi edildi. Tüm değerleri yerine geldi. Bobo şu anda sağlıklı şekilde Mersin'e döndü." dedi.

Mersin'de yaşayan Ferda Şahin, 12 yıldır baktığı ve 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden doberman cinsi köpeği Bobo'nun yaklaşık 6 bin liralık tedavi masrafını karşılayamamış ve sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Durumu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek aileye yardım edilmesini istemişti.

Pakdemirli, Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ve Bobo ile buluşarak, tedavi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.