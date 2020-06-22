Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla "Robinson Ziya"nın adasında hasat yapıldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla "Robinson Ziya"nın adasında hasat yapıldı

Keban Baraj Gölü'ndeki adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın yetiştirdiği kirazın hasadı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Keban Baraj Gölü'ndeki adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın yetiştirdiği kirazın hasadı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Keban Baraj Gölü'nde 15 yıl önce tekne gezintisi yaparken gördüğü, üzerinde tek bir ağaç bulunmayan 82 dönümlük adaya, aralarında kiraz, elma, ceviz, badem ve ıhlamurun da olduğu 4 bini aşkın ağaç diken Abay, doğa tutkusu nedeniyle hayatını adada yaptığı kulübede sürdürüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen yetiştirdiği ağaçların sulama işlerini de özveriyle yapan Ziya Abay, ağaçların ilaçlama işlemi ve olgunlaşan meyvelerin hasadını tek başına yapmakta güçlük çekiyor.

Abay'ın bu yöndeki yardım çağrısını medya aracılığı ile duyan Bakan Pakdemirli'nin talimat verdiği Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 300 ağaçtaki kirazı toplamak için kolları sıvadı.

Teknelerle adaya gelen ziraat mühendisi ve işçilerden oluşan 20 kişilik ekip, kiraz hasadını Ziya Abay'ın söylediği türküler eşleğinde festival havasında gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır adada tek başına yaşadığı için yöre halkı tarafından "Robinson Ziya amca" olarak bilinen 4 çocuk babası Abay, AA muhabirine, uzun yıllar Eskişehir'de ticaretle uğraştığını, eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 2005'te memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndüğünü belirtti.

Aynı yıl Keban Baraj Gölü'nde tekneyle gezerken gördüğü adayı doğaya olan sevgisiyle ağaçlandırmaya karar verdiğini ifade eden Ziya Abay, burada 4 bin civarında meyve ağacı yetiştirdiğini kaydetti.

"Onlara baktıkça huzur buluyorum"

Eşinin ölümünden sonra huzuru ve mutluluğu adada ve yetiştirdiği ağaçlarda bulduğunu, o nedenle burada yaşamaya başladığını aktaran Abay, şöyle konuştu:

"Adada ağaçlara bakarak mutlu oluyorum. Dedikodu sevmiyorum, kendi başıma akşama kadar türküler söyleyerek çalışıyorum. Ağaçları kurumasınlar diye suluyorum. Onlara hizmet ediyorum, onlar da bana meyve vererek hizmet ediyor. Ağaçlarımı seviyorum, evlatlarım gibiler. Onlara baktıkça huzur buluyorum."

Kendi imkanlarıyla toplayamıyor

Ziya Abay, 15 yıldır emekli maaşından harcayarak yetiştirdiği meyve ağaçlarının hasadını kendi imkanları ile gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Yetiştirdiği meyvelerin hasadı için yardım çağrısında bulunduğunu, sesini duyan Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla adaya gelen ekiplerin kirazları topladığını aktaran Abay, "Geldiler, kirazları topladılar sağ olsunlar, değerlendirecekler, bir kısmını halka dağıtacaklar." ifadesini kullandı.

Ziya Abay, adayı ziyaret edenlerin eskiden bozkır olan adada yetiştirdiği çeşit çeşit meyve ağaçlarının gölle bütünleşen manzarasını adeta hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Sahip çıkıldığında doğanın tüm güzelliğini insanlara sunduğunu vurgulayan Abay, "Doğaya sahip çıkmamız lazım, herkes ağaç diksin, dağlara da diksinler, yeşillendirsinler, ağaca zarar vermesinler, bakımlarını yapsınlar." dedi.

Doğaya verdiği önemle insanlara örnek oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise uzun yıllar adada tek başına yaşadığı için halk arasında "yerli Robinson" olarak da tanınan Abay'ın, bozkır adayı yeşillendirerek doğaya verdiği önemle insanlara örnek olduğunu belirtti.

Ziya Abay'ın adada yetiştirdiği kirazların hasadını gerçekleştiremediğini medya aracılığı ile duyan Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla kendisine yardımcı olmak için harekete geçtiklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın talimatına istinaden büyük bir keyifle, arkadaşlarımızla gerçekten lezzetiyle, tadıyla Türkiye'nin en güzel kirazı diyebileceğimiz kirazın hasadını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ziya amcamızın yetiştirmiş olduğu meyve ağaçları ile ilgili problemlerini çözmek ve ona yardımcı olmak adına kendisini zaman zaman ziyaret ediyoruz. Yaşına rağmen tek başına emeği ortaya koyup bu ürünleri yetiştirdiği için Robinson Ziya amcamıza teşekkür ediyoruz."

Kiraz hasadına destek veren Elazığ Koyun Keçi Birliği Başkanı Mahmut Sezer de baraj manzarası ve yeşiliyle insanın ruhunu dinlendiren adada keyifli bir hasat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ziya amca 80 küsur yaşında. Bu ağaçlara eskisi gibi bakamıyor. Devlet büyüklerimiz, birileri bir şekilde buraya sahip çıkması lazım. Ada çok güzel bir yer." diye konuştu.

Tunceli Valiliği de destek vermişti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Tunceli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli de Ziya Abay'ın talebi üzerine mayıs ayı başında adaya giderek meyve ağaçlarını budayıp, bakımını yapmıştı. Ekipler, mayıs ayı sonunda da Abay'ın yetiştirdiği kirazların bir kısmını toplamıştı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla Robinson Ziya nın adasında hasat yapıldı

Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla 'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla "Robinson Ziya"nın adasında hasat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei