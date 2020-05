Bakan Pakdemirli'nin talimatlarıyla sarı kızın sahibi Mehmet amcaya 20 koyun verildi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin talimatlarıyla sarı kızın sahibi Mehmet amcaya 20 koyun verildi

Bataklığa saplanan ineğiyle Türkiye'nin tanıdığı Mehmet amcaya Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla 20 koyun verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 20 koyun verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, Türkiye'nin gündemine otururken, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla ve Hakkari Valiliği İl Özel İdare bütçesinden Atasoy'a 20 koyun verildi. İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde geçtiğimiz günlerde Nehir sazlığında bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'a İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberle ülke gündemine geldi. Konuya duyarsız kalmayan hayırseverler Mehmet amca içi seferber olurken, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla Atasoy'a 20 koyun teslim edildi. Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile beraber Bakan Pakdemirli'nin talimatları üzerine 20 koyunu Dedeler köyüne götürerek Sarı kızın sahibi Mehmet amcaya teslim ettiler.

"Bana bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum"

Sarı kızın Sahibi Mehmet Emin Atasoy, "Ben buradan özellikle öncellikle Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, valimize ve Kaymakamımıza başta olmak üzere birçok hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bana her şekilde yardımcı oldular. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bugün ise bana Bakanımızın aracılığıyla 20 koyun getirdiler. Kaymakamımız Osman Doğramacı ise hayvanlarım için yeni ahır yapımı için malzeme ve usta verdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Bakan Pakdemirli'ye ve Vali Akbıyık'a teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, "Bundan bir kısa süre önce Dedeler köyümüzde Mehmet Emin Atasoy'un çiftçimizin ineği çamura saplanmıştı ve bir an başından ayrılmamıştı. Mehmet beyin durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin destek ve talimatlarıyla, 20 koyunu kendisine getirdik. Koyunların kendisine bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet beyin Tarım ve hayvancılıkla ilgili bütün iş ve işlerinde yakında takip edeceğiz yardımcı olacağız. Bu kapsamda ilimizde 3 yıldır merkezde ve köylerde, Yüksekova'da Manda üzerinde projelerimiz var biz bunu uyguluyoruz. ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza biz proje kapsamında Manda dağıtıyoruz. Yüksekova ilçemizde Manda sayımız 21 idi şuanda bugün yaklaşık 600'ün üzerinde Mandamız oldu. Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerimizde bu kapsamda küçükbaş dağıtımını yaptık. Bu güne kadar toplamda 3 bin 363 adet koyun, bin 500 civarda keçi dağıttık. Arıcılık ile ilgilide 3 yıl içerisinde 5 bin 500 arılık kovan dağıttık, bin arı kovanı daha dağıtacağız. Desteklerinde dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Yerelde de yürüttüğümüz projelerde de Hakkari Valisinin çok ciddi destekleri oldu. İl Özel İdare bütçesi ile ilgili çok ciddi destekleri oldu. İlimizde DAKA ve DAP üzerinde yürüttüğümüz bu tür çalışmalar var. Bu kapsamda emeği geçen Bakanımıza, bakanlık personellerine ve Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Buradan da tekrardan Mehmet Emin Atasaoy'a hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz" dedi

Doğramacı; "Duyarlık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise "Bilindiği üzere Dedeler köyünde Mehmet Emin amcamızın bir ineği Nehir sazlığında bataklığa battıktan sonra ülkemizin birçok yerinde duyarlı vatandaşlarımız bu konuya sahip çıktılar. Bizde an itibariyle kurumlarımızı Valiliğimizin önderliğinde konuyla ilgilendik. Sonuç itibari ile ineğimiz yerinde kurtuldu. ve sonrası gördüğümüz tablo tabi ki memleket adına umut vericiydi. Birçok vatandaşımız Mehmet Emin amcamıza ve ailesine sahip çıktılar. Şuanda 4 ineği oldu. Valiliğimizin bir projesi olan 20 koyun ile faydalandırıldı. Böylece Mehmet amcamızın önemli bir sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Tabi bunun yanında bizde Kaymakamlık olarak, amcamızın ahır problemi vardı. Bizde ahırın yapımına destek vermek adına kendi kurumlarımızca gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda ahırda tamamlanıp mülk sahibi olduğu hayvanlarla beraber sağlıklı bir ortamda hayvancılığa devam edecektir. Çocuklarına da, ailesine de bakmaya da devam edecek. Buradan özellik tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ciddi bir duyarlık gösterdiler. Her yerden her kademeden herkes bir şekilde aradılar, hal hatırlarını sordular. Bizde aradılar ne yapabiliriz diye sordular ve hepsine de tek tek teşekkür ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Vatandaşlarımızda kardeşleriyle her zorlunun üstesinden de geleceklerini de gösterdiler.