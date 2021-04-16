BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN UÇAĞI, MALATYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika

ANKARA'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti.

BAKAN ŞIRNAK'A HELİKOPTERLE GİDECEK

Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. Havaalanına inmesinin ardından uçak bakıma alınırken, Bakan Pakdemirli ile beraberindekiler ise VIP odasına geçti. Uçağın acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile AK Partili yöneticiler de havaalanına geldi. Gazetecilere açıklama yapmayan Bakan Bakdemirli ve beraberindekilerin, cuma namazını Erhaç Havaalanı'nın mescidinde kıldıktan sonra helikopter ile Şırnak'a geçeceği öğrenildi.