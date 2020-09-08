Bakan Pakdemirli'nin ziyaret ettiği Olgar ailesinden üzüm ikramı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin ziyaret ettiği Olgar ailesinden üzüm ikramı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve müdahalenin halen sürdüğü orman yangınında koordinasyonu bölgeden sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye dün gece ziyaret ettiği Olgar ailesi üzüm ikram etti. Bugün anne ve babasıyla Bakan Pakdemirli'yi ziyaret eden 3'üncü sınıf öğrencisi Hayru Nisa Olgar, eğitimle ilgili soru yöneltince Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonla görüştürüldü. Küçük öğrencinin "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna, Bakan Selçuk, "Bakanlar Kurulu toplantısında istişare ettikten sonra açıklayacağız? diye cevap verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında başlayan orman yangını Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce müdahale edilerek kontrol altına alındı. Pazar günü öğle saatlerinde yeniden yükselen alevler, Antakya ilçesine sıçradı. Ülkenin dört bir yanından da takviye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere halen devam ediyor. Pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını, bölgeden koordine ediyor. Bakan Pakdemirli'nin, bölgedeki incelemeleri ve koordinasyon çalışmaları halen sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGE HALKINI ZİYARET ETTİ

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah ve Zekiye Olgar çifti ve çocukları Hayru Nisa, İshak ve Ebrar Olgar'ı evlerinde ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Olgar ailesiyle bir süre sohbet etti. Bakan Pakdemirli, yangınla yakından ilgilendiklerini, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE ÜZÜM İKRAMI

Bugün akşam saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra koordinasyon merkezine dönen Bakan Pakdemirli'yi ziyaret eden Olgar ailesi, bahçelerinden topladığı üzümlerden ikram etti. Bakan Pakdemirli, Olgar ailesine teşekkür ederek, "Üzümün benim için özel bir anlamı var. Rahmetli babam ve evlatlarım çok sever. Çok teşekkür ediyorum. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söylemek istiyordunuz. Buradan söyleyebilirsiniz? dedi. Hayrullah Olgar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Allah, Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun. Onu kalpten seviyoruz. Allah dostlarını çoğaltsın' diyerek selamlarını gönderdi.

BAKAN SELÇUK'LA TELEFONDA KONUŞTU

Bakan Pakdemirli, cep telefonu ile aradığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangını söndürme çalışmalarındayız. En yakın zamanda halledeceğiz. Epey de ilerleme kaydettik. Yanımızda iki evladımız var. Dün akşam ben onlara misafir oldum. Sizi aramıştık ama telefon çekmiyordu. Şimdi size 'Merhaba' diyecekler? dedi. Bakan Selçuk ile telefonda sohbet eden 3'üncü sınıf öğrencisi Hayru Nisa Olgar, uzaktan eğitimden memnun olduğunu söyleyerek, okulların ne zaman açılacağını sordu. Bakan Selçuk ise "Bu ayın 21'inde anaokulu ve 1'inci sınıfları açıyoruz. Onlardan başladık. Ardından 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar gelecek. Biliyorsun ki Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında karar veriliyor. Bakanlar orada istişare yapacak. Sonra da sınıfların açılıp açılmayacağına karar verip, açıklayacağız? diyerek cevap verdi.

Bakan Pakdemirli ve Olgar ailesi bir süre sohbet edip, üzüm yedi.