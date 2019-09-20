Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:07 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
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