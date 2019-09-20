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Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri

Bekir Pakdemirli, Bergama, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:07 Kaynak: AA
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