Bakan Pakdemirli, Ödemiş'teki orman yangınını havadan inceledi - İZMİR - Son Dakika
Bakan Pakdemirli, Ödemiş'teki orman yangınını havadan inceledi - İZMİR
Yangınına helikopterle yapılan müdahale Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi.
Yangınına helikopterle yapılan müdahale
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi.
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25.07.2020 02:38:15. #1.13#
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