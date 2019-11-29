Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) Türkiye'deki 19,8 milyon hektarlık ormanın tapusunun bulunduğunu belirterek, bu nedenle orman alanlarının işgalinin söz konusu olamayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 1937-2003 döneminde 12 milyon hektarlık orman alanının kadastro işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Söz konusu 66 yılda toplam 4,4 milyon hektarlık ormanın tapusunun alınabildiğine işaret eden Pakdemirli, "2003 yılından bugüne kadarki 16 yıllık süre zarfında ise yaklaşık 12,1 milyon hektar orman kadastrosu yapılarak, 15,4 milyon hektarın tapusu alındı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'de kadastrosu yapılan 24,1 milyon hektar orman alanının 19,8 milyon hektarının tapusunun OGM'de bulunduğuna dikkati çekerek, "Artık kimse ormanları işgal edemeyecek. Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz, kaldı ki tapuları da elimizde. Bir işgal söz konusu olamaz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin, ormanların kapı gibi tapuları var." değerlendirmesinde bulundu.