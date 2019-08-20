Bakan Pakdemirli: "Önemli bir rüzgar çıkmazsa, yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz"
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Karabağlar'daki yangın -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterle gelişi -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gidişi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah...
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:31 Kaynak: AA
- Karabağlar
'daki yangın
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin helikopterle gelişi
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gidişi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."
Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Davutoğlu ve Gül'ün kayyum açıklamalarını, AK Partili Mahir Ünal çok ağır sözlerle eleştirdi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici