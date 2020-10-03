"Onlar da can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler" - Son Dakika

"Onlar da can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların da insanlar gibi bu dünyada haklarının olduğunu vurgulayarak, "Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların da insanlar gibi bu dünyada haklarının olduğunu vurgulayarak, "Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hayvanların da insanlar gibi bu dünyada haklarının olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Bu düşünceyle Bakanlık olarak biz de hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalışıyoruz. Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz. Yine hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi maksadıyla kanunda değişiklik yapma çalışmalarımız mecliste sürüyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yaban hayatını desteklemek maksadıyla üretim merkezlerinde üretilen yabani hayvanların ve kanatlıların doğaya salınımını yaptıklarını bildiren Bakan Pakdemirli, 2012 yılından bu tarafa yaralanmış ve güçten düşmüş yaklaşık 30 bin yabani hayvanın tedavisinin tamamlanarak tekrar ait oldukları doğaya bırakıldığını vurguladı.

(İHA)

Onlar da can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler

Bekir Pakdemirli, Bakan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Onlar da can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler' - Son Dakika

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