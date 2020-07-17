Bakan Pakdemirli, Ordu'da - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Ordu'da

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da valilik ve belediye başkanlığını ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da valilik ve belediye başkanlığını ziyaret etti.

Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Tuncay Sonel ve Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediye ziyareti sırasında Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'ni inceleyen Pakdemirli, projenin maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu belirtti. Projenin Ordu ve Tokat'ı kapsayacağını kaydeden Pakdemirli, "Hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hem de dünya bankasından kredilerle 300 milyon doları aşan yaklaşık 2 milyar liralık bir projeydi. Bunu Ordu'ya kazandırma imkanı oldu. 7 ilçeyi etkileyen, sadece Ordu'yu değil, Tokat'ın da en az üç ilçesini etkileyecek; içerisinde tarım, turizm, sulama, ulaşım, gıda ve kırsal kalkınma olan, bölgenin refahını da arttıran çok önemli bütüncül bir proje. İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız bu projenin ülke çapında diğer illere de yayma fırsatımız olur" dedi.?Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Mehmet Hilmi Güler, Bekir Pakdemirli, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli, Ordu'da - Son Dakika

Son Dakika

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İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
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