Bakan Pakdemirli: "Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ile kredi desteği verilmesi kapsamında,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ile kredi desteği verilmesi kapsamında,... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ile kredi desteği verilmesi kapsamında,...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladı.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladı. Bu bağlamda OGM, 2020 için 202 milyon liralık kaynak ayırdı.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik ORKÖY ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetlere destek verdiklerini belirterek, "Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Son 17 yılda 2,8 milyar lira


Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ile kredi desteği verilmesi kapsamında, son 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Verilen destek miktarının yüzde 20'sini hibe şeklinde veriyoruz. Kredi olarak kullandırılan kısım için ise çok düşük faiz uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.


2020'de 202 milyon lira


Orman köylülerine 2020 yılı için 202 milyon lira kaynak ayrıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Bu yıl yaklaşık 10 bin 700 aileye ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.


Orman köylerinde 7 milyon kişi yaşıyor


22 bin 948 adet orman köyünde yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşadığını bildiren Bakan Pakdemirli, "Orman köylüleri, sosyal imkanların azlığı, temel hizmetlere ulaşımın zor olması ve geçim sıkıntısı nedeniyle köyden kente hızla göç verdi. ORKÖY kapsamında verilen desteklerle köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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