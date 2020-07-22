Bakan Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve... - Son Dakika
Bakan Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve...
Bakan Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk. Sistemin testleri başladı ve inşallah 3 ay içinde tam olarak hizmete alacağız."
Bakan Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk. Sistemin testleri başladı ve inşallah 3 ay içinde tam olarak hizmete alacağız." - ANKARA
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22.07.2020 18:18:43. #1.13#
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