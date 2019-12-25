Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Karadeniz'deki örtü yangınları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.
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26.12.2019 02:07:46. #1.12#
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