Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Karadeniz'deki örtü yangınları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Karadeniz'deki örtü yangınları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu

Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:49 Kaynak: AA
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