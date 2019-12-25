Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması

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Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı