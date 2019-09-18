Bakan pakdemirli: pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a düşmesiyle birlikte 1, 5 milyon ton ilave pancar kotası oluştuğunu belirterek, "Nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'nın Ilgın ilçesindeki Türk Şeker Fabrikaları'nın iştirakı olan Ilgın Şeker Fabrikası'nın kampanya açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasındaki değişiklik ile pancar alım fiyatlarına değindi. Nişasta bazlı şeker kotasını bu yıl yüzde 2,5'a düşürdüklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Şeker kotalarında yaptığımız düzenlemeyle nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte."

Bakan Pakdemirli, pancar alım fiyatlarının da ton başına 235 liradan, 300 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI'

Pakdemirli, pancar şekeri satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını ifade ederek, " 2018-2019 pazarlama yılında, yurt içi tüketim amacıyla 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında bir önceki pazarlama yılına göre 333 bin 980 tonla yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yıllarında 460 bin ton olarak gerçekleşen nişasta bazlı şeker satışı, 2018-2019 yıllarında yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi" diye konuştu.

'ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Bakan Pakdemirli, 2018 yılında özelleştirilen Türk Şeker Fabrikaları'na ait 10 şeker fabrikasının kesintisiz faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Pakdemirli, şöyle konuştu:

'Kamuya ait Türk Şeker Fabrikaları, Ilgın Şeker Fabrikası'nın da içerisinde olduğu 15 şeker fabrikasıyla faaliyetine devam etmekte olup, sektörün yüzde 34'üne hakimdir. Kamu yanında şeker üretiminde en büyük pay, yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait fabrikalardadır. Bu veriler dikkate alındığında, başka hiçbir üründe olmayan düzeyde üretimin çiftçi kooperatiflerince yapıldığı ve kamunun şeker üretimine güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir."

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, ilk pancar alımını gerçekleştirdi.

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